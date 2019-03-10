اتبعي رجيم الماء الدافئ والموز لإنقاص 5 كيلوجرامات

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التغذية ، أنه لا يعدُّ الموز فاكهة مغذِّية وغنيَّة بالمعادن والفيتامينات الضروريَّة فحسب، بل هو يمتلك الكثير من الخصائص الصحيَّة الأخرى، فقد أظهرت نتائج دراسة أُجريت أخيرًا أنَّ تناول 24 جرامًا من الموز، يوميًّا، يُساعد في إنقاص حوالى 5 كيلوجرامات من الوزن في أسبوع، ويُحسِّن الاستجابة للإنسولين لدى الأفراد الذين يعانون من السكَّري .

فوائد الموز في الرجيم

يُسهِّل الموز عمليَّة هضم الطعام في وقت سريع، ويمنع تراكم الدهون في الجسم. وهو يولِّد الشعور بالشبع، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشاء الذي يُشعر متناوله بالشبع. ويُساعد الموز الجسم في إفراز الـ”كوليستوينن”، لا سيَّما عند تناوله في وجبة الفطور، إذ هو يرسل إشارات تنبيه للجهاز العصبي للشعور بالشبع، ما يُقلِّل الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي إنقاص الوزن.

يحرق الموز الدهون المتراكمة في الجسم، عن طريق تحسين عمليَّة التمثيل الغذائي.

فوائد الماء الدافئ في الرجيم

يعمل شرب الماء الدافئ على تكسير رواسب الدهون في الجسم، ما يُساعد في إنقاص الوزن، كما يُعزِّز النشاط الأيضي، فيؤدي إلى إحراق السعرات الحراريَّة بشكل فعّال وسريع.

ويُساعد شرب الماء الدافئ قبل أكل أي وجبة بربع ساعة، على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يُقلِّل من تناول الطعام ويعمل على الحدِّ من الشهيَّة، فتقل السعرات الحراريّة المكتسبة بنسبة 13%.

وطرق تطبيق رجيم الماء الدافئ والموز

• في الصباح: ثمرتان من الموز وكوبان من الماء الدافئ، فور الاستيقاظ من النوم وقبل تناول الفطور.

• خلال النهار: تناول المأكولات الصحيَّة المرغوبة، بعيدًا عن استهلاك السكاكر والحلويات والدهون المشبعّة، على أن يحلَّ موعد الوجبة الأخيرة في السادسة مساءً، مع الامتناع عن تناول الطعام بعد ذلك. ولتعزيز عمل جهاز الهضم، يُشرب كمٌّ وافر من الماء خلال النهار، كما قبل كل وجبة، ما يمنع احتباس الماء وتراكم الدهون في الجسم.

تُطبّق هذه التعليمات السهلة بدقة لتحقيق النتيجة المرجوة المتمثِّلة في إنقاص 5 كيلوجرامات من الوزن خلال أسبوع.