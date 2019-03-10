بالفيديو.. رقص جماعي لطلاب وطالبات داخل جامعة

القاهرة(صدى):

قررت إدارة جامعة المنصورة في مصر، تحويل عدد من قيادات وطلاب كلية “ حاسبات ومعلومات ” إلى التحقيق.

وجاء ذلك بسبب رقصهم الجماعي على إيقاع إحدى أغنيات أحد مطربي المهرجانات ويدعى “ حمو بيكا “، وأوضح رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبد الباسط، أن ما حدث يخالف الأعراف والأخلاق الجامعية، وهو تصرف فردي من بعض طلاب الكلية، وغير لائق.

وأكد أنه أمر بالتحقيق فورا ومحاسبة المتسببين، مشيرَا إلى أنه تبين أن تصوير الفيديو تمّ بعد انتهاء فعالية الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات ضمن فقرات ترفيهية تحت إشراف اتحاد الطلبة، وقبل حضور أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية لختام الفاعليات، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.