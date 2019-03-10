بالصور.. رهف القنون بملابس فاضحة رافعة راية ” المثليين ” في كندا

علي القحطاني(صدى):

شوهدت الفتاة الهاربة رهف القنون، في مسيرة احتفالية باليوم العالمي للمرأة، إذ كانت ترتدي ملابس فاضحة وترفع راية المثليين.

والتقطت عدسات الكاميرات، صور لـ رهف أثناء المسيرة التي أقيمت في كندا حيث ارتدت ملابس ” فاضحة “ تبرز مفاتن جسدها، كما رفعت راية الشواذ جنسيًّا.

ونشرت رهف الصور على ” إنستجرام ” ، معلقة : ” بمناسبة يوم المرأة العالمي.. أرسل الحب لجميع نساء العالم “ .

وكانت رهف، قد هربت من أسرتها إلى بانكوك قادمة من الكويت، ومن ثم حصلت على حق اللجوء إلى كندا.