بعد فضائحه الجنسية..خالد يوسف يتوقع السجن المؤبد له (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

كشف المخرج المصري خالد يوسف، عن تسجيله حلقة جديدة من برنامج ”بلا قيود“، الذي تقدمة الإعلامية نوران سلام، على شاشة ”بي بي سي“، بعد فضائحه الجنسية مع منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان

وقال يوسف، إنه يتوقع التصعيد ضده خلال الأيام المقبلة، والنظام لن يكتفي بالتشهير به، بل ستنتقل الأمور إلى اتهامه بتهم نتيجتها حكم قضائي بالسجن المؤبد على الأقل.

وأضاف يوسف في برومو الحلقة ” الأنظمة تستنفذ نفسها دائمًا عندما تعبث بالدساتير، وأنها تؤسس لأشكال لم يكن متفق عليها مع الشعب المصري “.

وتابع قائلًا: ” تركوا الرذيلة تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف تحت مرأى ومسمع منه، وأن النظام يعرف من الجاني وحاليًا يتهمونني ولم يستطيعوا منعي من خوض الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يُخرسني “.