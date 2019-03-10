بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لـ ” الدحيل “

نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019.

وشرح المدير الفني ” زوران ماميتش ” عددًا من الجوانب الفنية، حيث أجرى اللاعبون عددا من لتدريبات الفنية، وعمد إلى تطبيق جمل تكتيكية.

وأنهى اللاعب ” نواف العابد ” برنامجه التأهيلي حيث شارك في التدريبات الجماعية.