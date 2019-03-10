بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لـ ” الدحيل “
أدى فريق الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019.
وشرح المدير الفني ” زوران ماميتش ” عددًا من الجوانب الفنية، حيث أجرى اللاعبون عددا من لتدريبات الفنية، وعمد إلى تطبيق جمل تكتيكية.
وأنهى اللاعب ” نواف العابد ” برنامجه التأهيلي حيث شارك في التدريبات الجماعية.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 670 ] نشر منذ 9 دقائق
تعثركم امام فرسان مكة بالتعادل فيها علامة استفهام كبيرة عموما شدو حيلكم امام الدحيل الذي يعتبر من اقوي الاندية القطرية مانبغاها تفلت منكم يازعيم البطولة الاسيوية زي كل سنه وفالكم الكاس الاسيوي