بالصور.. فتاة مطلقة تدعو للرذيلة في أبها ببطاقات شحن

خاص(صدى):

نشرت فتاة تدَّعى أنها مطلقة وتسكن في حي المنسك بمدينة أبها، صورة لها تعرض فيها نفسها مقابل شحن هاتفها بمبلغ ١٠٠ ريال و٥٠٠ ريال في حالة خروجها مع الراغب فيها لممارسة الرذيلة.

و تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بحساب يدعي أنه لفتاة في حي المنسك بمدينة أبها ينشر صورًا خادشة تحتوي على رقم هاتف جوال وكذلك على رمز ” سناب شات ” ، وسط ذهول بعض المتابعين ممن طالب بوضع حدًا للجهات المختصة للحساب الذي يروج للرذيلة وتجاوز متابعوه ٣٤ ألف متابع.