نجاة شاب من الموت بعد تعرضه لإصابات عديدة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي مكون من عدة تخصصات في انقاذ شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام وتعرض لعدة إصابات بالصدر والبطن.

وكان يعاني المريض من فقدانه لكمية كبيرة من الدم أفقدته الوعي مع انخفاض مستوى الضغط ما أدخله في حالة حرجة للغاية.

وأعطي المحاليل اللازمة وكمية من الدم مع السيطرة على أماكن النزيف، إضافة إلى إدخال أنبوب إلى الصدر الأيسر لتصريف التسريب الهوائي والدموي وتنبيب المصاب ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ونقل المريض إلى غرفة العمليات بعد أن تبين أنه يعاني من انقطاع في الشريان الإبطي الأيسر حيث تم إعادة الشريان وخياطة العصب واستمر المريض على التنفس الصناعي، ونجحت العملية، وبعد ثلاث أيام غادر المريض المستشفى.