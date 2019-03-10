نايف السالم(صدى):

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، إصابة أربعيني بكورنا لمخالطته الإبل في حفرالباطن.

يُعد فيروس ” كورونا ” فصيلاً كبيرًا يشمل فيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب متلازمة العدوى التنفسية الحادة الوخيمة ” سارس ” ، إلا أنه ومنذ ظهر هذا الفيروس لا يٌعرف الكثير عن خصائصه وطرق انتقاله؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن طرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

حيث ينتقل فيروس ” كورونا ” من شخص لآخر من خلال عدة طرق أبرزها ” الاختلاط المباشر بين المصابين، الرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال، ولمس أدورات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين ” .

أما عن الأعراض المُصاحبة لهذا المرض، فبناء على الحالات المُكتشفة فقد شملت الآتي:

– حمى وسعالاً قد يصحبه ضيق وصعوبة في التنفس.

– احتقان في الأنف والحلق.

– إسهال في بعض الحالات.

وعن طرق الوقاية من ” كورونا ” ، فيجب على الأشخاص المواظبة على بعض العادات التي تحميهم من الإصابة منه مثل ” المدوامة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، تجنب المخالطة المباشرة مع المصاب، لبس الكمامات في أماكن التجمعات، غسل الفواكه جيدا قبل تناولها ” .

تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوافر لقاح لهذا ” الفيروس ” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أوعلاج نوعي حتى الآن، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين؛ من خلال تخفيف حدة الأعراض والعمل على علاج مضاعفاته.