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إصابة أربعيني بكورنا لمخالطته الإبل في حفرالباطن

إصابة أربعيني بكورنا لمخالطته الإبل في حفرالباطن
نايف السالم(صدى):

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، إصابة أربعيني بكورنا لمخالطته الإبل في حفرالباطن.

يُعد فيروس ” كورونا ” فصيلاً كبيرًا يشمل فيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب متلازمة العدوى التنفسية الحادة الوخيمة ” سارس ” ، إلا أنه ومنذ ظهر هذا الفيروس لا يٌعرف الكثير عن خصائصه وطرق انتقاله؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن طرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

حيث ينتقل فيروس ” كورونا ” من شخص لآخر من خلال عدة طرق أبرزها ” الاختلاط المباشر بين المصابين، الرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال، ولمس أدورات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين ” .

أما عن الأعراض المُصاحبة لهذا المرض، فبناء على الحالات المُكتشفة فقد شملت الآتي:
– حمى وسعالاً قد يصحبه ضيق وصعوبة في التنفس.
– احتقان في الأنف والحلق.
– إسهال في بعض الحالات.
وعن طرق الوقاية من ” كورونا ” ، فيجب على الأشخاص المواظبة على بعض العادات التي تحميهم من الإصابة منه مثل ” المدوامة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، تجنب المخالطة المباشرة مع المصاب، لبس الكمامات في أماكن التجمعات، غسل الفواكه جيدا قبل تناولها ” .
تجدر الإشارة إلى أنه لا يتوافر لقاح لهذا ” الفيروس ” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أوعلاج نوعي حتى الآن، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين؛ من خلال تخفيف حدة الأعراض والعمل على علاج مضاعفاته.


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