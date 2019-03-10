طرق بسيطة وفعالة اتبعيها للتخلص من الاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

كشف مجموعة من الأطباء خلال دراسة حديثة ، عن الطرق الأكثر فعالية لمكافحة الاكتئاب دون دواء.

مُشيرين أنه للتخلص من الاكتئاب، من المهم الحفاظ على النشاط البدني، وإزالة بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي، وأيضا شغل وقت الفراغ بشكل صحيح .

وهكذا، لوحظ حدوث تغيرات إيجابية في الحالة العقلية للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لدى أولئك الذين قضوا ما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع في ممارسة الرياضة.

ينصح الخبراء ليس فقط بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكن أيضا ركوب الدراجات وممارسة فنون الدفاع عن النفس.

وبشأن التغذية، من الضروري الحد من استهلاك اللحوم والمنتجات المصنعة، مع إعطاء الأفضلية للخضار والفواكه.

أيضا، لمكافحة أعراض الاكتئاب، يمكن الاحتفاظ بمفكرة، حيث يسجل فيها اللحظات الإيجابية التي حدثت خلال اليوم. يوصي الخبراء بزيادة القراءة، والنوم بشكل كافي، وممارسة اليوغا، وقضاء الوقت في الشمس.