وظائف شاغرة في مجموعة شاهيني

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية : أمين مستودع (عدد وظيفتين/ جدة)، فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة)، فني تبريد وتكييف (عدد وظيفتين/ الرياض)، مسؤول مخزون (الرياض)، أمين صندوق (عدد وظيفتين/ الرياض).

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