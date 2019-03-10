بالصور.. مشاهير العالم بالزي الهندي في زفاف نجل أغنى رجل في الهند

نيودلهي(صدى):

احتفل نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند، أمس السبت، بزواجه من شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا، تاجر مجوهرات ثري.

وشهدت مدينة مومباي، العرس الضخم، الذي حضره ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

كما شوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما).

يذكر أن أمباني، يمتلك إمبراطورية تجارية واستثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، وهو أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.