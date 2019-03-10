جستينة: ماجد عبدالله جامل النصراويين ” ماهو ناقص صداع “

ماجد محمد(صدى):

ردَّ الناقد الرياضي عدنان جستنية، على كابتن ماجد عبدالله لاعب النصر السابق، مؤكدًا أنه يجامل النصراويين تجنبًا لـ ” الصداع ” .

وأكد ” جستنية ” ، أنه يلتمس العذر لكابتن ماجد حينما وافق على هدف النصر الثالث أمام الاتفاق رغم أنه هدف ” غير الصحيح ” ؛ قائلًا ” لا يلام ماهو ناقص صداع ومن يسيء اليه ” .

وصرَّح ماجد عبدالله بأن هدف النصر ” صحيح ” ، وذلك رغم إظهار لقطات المباراة بأن لاعب النصر دفع لاعب الاتفاق قبل إحراز الهدف في الوقت القاتل من اللقاء.

من جانبه، قال ” جستنية ” : ” احترم بشدة رأي أسطورة الأساطير ماجد عبدالله إلا أنني في نفس الوقت التمس له العذر حينما وافق عشاق العالمي على هدف غير صحيح من منطلق ” ضغوط ” إعلامية وجماهيرية بعد عدة تصريحات أطلقها وجدت ردة فعل غاضبة وحملة مغرضة ضده وبالتالي لا يلام ما هو ناقص ” صداع ” ومن يسيء اليه ” .

وانتهى لقاء النصر والاتفاق، بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الهدف الثالث أثار جدلًا كبيرًا بين مشجعي كرة القدم والنقاد، بعدما أظهرت اللقطات دفع لاعب النصر لـ لاعب الاتفاق ما يعني أن الهدف ” غير صحيح ” .