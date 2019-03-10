” التاريخ ” عائق أمام يوفنتوس في لقاء أتلتيكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

يُعاند تاريخ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، أحلام فريق “ السيدة العجوز ” في تحقيق الانتفاضة في مباراته ضد أتلتيكو مدريد بإياب ثمن النهائي بعد هزيمته ذهاباً بثنائية نظيفة.

ففي وقت سابق خسر يوفنتوس خمس مرات لقاء الذهاب بدور إقصائي في التشامبيونز ليغ بهدفين نظيفين، دون أن يتمكن من قلب الخسارة إلى فوز ومن ثم التأهل للدور التالي.

وفي نصف نهائي كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري أبطال) في موسم 1967-1968 سقط “ السيدة العجوز ” تحت قيادة الباراغوياني إيربيرتو هيريرا أمام بنفيكا.

وفي موسم 1973-1974 خسر يفونتوس ذهاباً في ثمن النهائي أمام دينامو دريسدن الألماني بثنائية نظيفة وودع البطولة رغم فوزه إياباً 3-2.

وودع يوفنتوس البطولة من ثمن النهائي أيضاً بعد عامين على يد فريق ألماني آخر هو بروسيا مونشنغلادباخ الذي فاز على “ السيدة العجوز ” 2-0 ذهاباً وتعادل معه 2-2 في تورينو.

وفي موسم 2012-2013 عندما اصطدم يوفنتوس ببايرن ميونخ في ربع النهائي وخسر بهدفين نظيفين في ألمانيا وبنفس النتيجة إياباً في إيطاليا.

ويطمح يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتغيير تاريخ بطل إيطاليا والتقدم في البطولة التي تغيب عن خزائن.