أردوغان يعترف بقمع معارضيه على الملأ: دفعتم وستدفعون الثمن غاليًا

طلال الضوي(صدى):

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقمع صلاح الدين دميرتاش أحد المعارضين للنظام التركي، مهددًا رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار.

وتفصيلًا، قال أكشنار في تصريحات لها: ” أيها الإرهابيون الذين لا همّ لكم سوى كسب قوت يومكم، هل أنتم بخير؟ ” ، في إشارة منها إلى وصف أردوغان لمن يصوتون لغير حزبه بالإرهابيين.

ورد أردوغان: ” لا يمكِنك أبدا إثبات وصف أردوغان للمواطنين بالإرهابيين، وستدفعين الثمن غاليا لعجزك عن إثبات هذا . شريكك (صلاح الدين دميرتاش) يدفع ثمن هذا وأنت أيضا ستدفعين ” .

وأضاف : ” حزب الشعوب الديمقراطي يواصل دفع الثمن، وحاليا البعض منهم يقضي عقوبته داخل السجن، أعضاء منظمة فتح الله كولن -حركة الخدمة- أيضا يقضون عقوبتهم داخل السجون، وأنت قد تتعرضين للمصير ذاته ” .

من جانبها، تحدَّت أكشنار، أردوغان، قائلة : ” الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل تهددني يا أردوغان لنطقي بالحق؟ لم أخشَ قادة انقلاب الثامن والعشرين من فبراير1997 المدججين بالدبابات والأسلحة، فلمَ أخشى اليوم منك يا ترى؟ أتحداك! ” .