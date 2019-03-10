أردوغان يعترف بقمع معارضيه على الملأ: دفعتم وستدفعون الثمن غاليًا
اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقمع صلاح الدين دميرتاش أحد المعارضين للنظام التركي، مهددًا رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار.
وتفصيلًا، قال أكشنار في تصريحات لها: ” أيها الإرهابيون الذين لا همّ لكم سوى كسب قوت يومكم، هل أنتم بخير؟ ” ، في إشارة منها إلى وصف أردوغان لمن يصوتون لغير حزبه بالإرهابيين.
ورد أردوغان: ” لا يمكِنك أبدا إثبات وصف أردوغان للمواطنين بالإرهابيين، وستدفعين الثمن غاليا لعجزك عن إثبات هذا . شريكك (صلاح الدين دميرتاش) يدفع ثمن هذا وأنت أيضا ستدفعين ” .
وأضاف : ” حزب الشعوب الديمقراطي يواصل دفع الثمن، وحاليا البعض منهم يقضي عقوبته داخل السجن، أعضاء منظمة فتح الله كولن -حركة الخدمة- أيضا يقضون عقوبتهم داخل السجون، وأنت قد تتعرضين للمصير ذاته ” .
من جانبها، تحدَّت أكشنار، أردوغان، قائلة : ” الساكت عن الحق شيطان أخرس، هل تهددني يا أردوغان لنطقي بالحق؟ لم أخشَ قادة انقلاب الثامن والعشرين من فبراير1997 المدججين بالدبابات والأسلحة، فلمَ أخشى اليوم منك يا ترى؟ أتحداك! ” .
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