الكشف عن تغيرات شيفروليه تراكس 2020 أثناء اختبارها

أميرة خالد(صدى):

رغم أن الكثير لا يزال مجهولا عن شيفروليه تراكس الجيل الثاني القادم، إلا أن الصانعة الأمريكية بدأت بالفعل بإطلاقها للطرق العامة للاختبارات، مع تمويهات كثيفة بالطبع.

مقارنة بالجيل الحالي الذي استلم تحديثات منتصف العمر في 2016، تتميز تراكس الجديدة بتصميم أكثر جراءة بألواح جسد متعددة مشابهة لبليزر 2019، خاصة في تصميم الباب الخلفي وعمود A.

الإلهام من بليزر واضح، ونتطلع لرؤية التقنيات التي ستتسرب من بليزر إلى تراكس الجديدة، مثل نظام المعلومات الترفيهية الأحدث لشيفروليه، بواي فاي 4G LTE وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مع أنظمة سلامة محدثة ومواد اعلى جودة في الداخلية.

منصة جديدة

وتشير التقارير إلى تراكس القادمة ستتخلى عن منصة Gamma II للموديل الحالي لصالح منصة VSS جديدة بينما ستكون المحركات الجديدة صغيرة في الحجم مثل محرك Ecotec توربو سعة 1.4 لتر المستخدم في تراكس الحالي، مع إمكانية رؤية مولد طاقة هجين.

شيفروليه ستكشف عن تراكس 2020 الجديدة لاحقاً هذا العام، لتمثل منافسة مباشرة مع جيب رينيجيد وهوندا HR-V وتويوتا C-HR ومازدا CX-3 وهيونداي كونا ونيسان كيكس.