مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة يعلن عن 9 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضح المركز أن العمل بمقره في مدينة الرياض، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية (للرجال.)

– مدير قسم الموارد البشرية (للرجال.)

– إداري مخاطر (للرجال.)

– أخصائي إرشاد أسري (للرجال.)

– أخصائي علاج مائي (عدد وظيفتين/ للجنسين.)

– أخصائي تدريب (للرجال.)

– محاسب (للرجال.)

– سائق (للرجال.)

وأبرز المركز أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (هنــــــــــا)، مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم عليها في عنوان البريد.