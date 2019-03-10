أفريقية تجري جراحة ختان وحشية لطفلتها وتلجأ للشعوذة

لندن(صدى):

أدانت محكمة بريطانية، سيدة أوغندية بتهمية الختان بعد إجراء جراحية منزلية وحشية، لختان ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، لتصبح أول شخص يدان بهذه التهمة في المملكة المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في لندن، حكمًا بسجن السيدة 13 عامًا بتهمة ختان الإناث، وحيازة مواد إباحية، يصور أحدها أطفالًا بالتعاون مع شريكها من غانا البالغ عمره 43 عامًا.

وبدأت تفصيل الواقعة، بعدما هرع والدا الطفلة إلى المستشفى في شهر غسطس عام 2017 إذ كانت تعاني الطفلة من نزيف حاد، وعند فحصها، وجد الأطباء 3 جروح في أعضائها التناسلية، وأبلغوا الشرطة.

وأفادت الأم آنذاك بأن ابنتها أُصيبت بتلك الجروح نتيجة سقوطها في المطبخ، ولكن ابنتها كشفت للشرطة أنها تم تثبيتها وجرحها في أعضائها التناسلية، في إشارة للختان.

و كشفت التقارير لجوء السيدة إلى الشعوذة ” لإسكات “ متهميها، حيث عُثر على لساني بقرتين في الفريرز مقيدين بسلك ومسامير وسكين حاد صغير.