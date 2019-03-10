بالفيديو.. ” فتيات بعد القيادة ” : حياتنا اختلفت و ” المخالفين ” أكثر مشاكلنا

عادل الحربي(صدى):

اختلفت حياة الفتيات بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، معتبرين أنه قرار حكيم جاء في وقته، ليحل مشاكل عديدة للنساء.

وفي هذا السياق قالت موظفة خلال لقاءها في برنامج ” ساعة شباب ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية، إنها خطوة وقرار حكيم لصالح المرأة، مؤكدة أن المشاكل التي تواجهم مثل التي تواجه الرجال لم تختلف عنها.

في حين قالت أخرى : إن من أكثر المشاكل التي تواجهها النساء أثناء القيادة هي ” المخالفين ” الذين لايلتزمون بالقوانين ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت : النساء أكثر التزامًا بالقوانين المرورية من الرجال، ويطبقون قواعد القيادة دائمًا ولكن الرجال يعتقدون أنهم أصبحوا متميزين في القيادة وأصبح شئ عادي بالنسبة لهم مما يجعل بعضهم يستهترون بالقوانين.