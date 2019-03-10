بالفيديو.. ” فتيات بعد القيادة ” : حياتنا اختلفت و ” المخالفين ” أكثر مشاكلنا
اختلفت حياة الفتيات بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، معتبرين أنه قرار حكيم جاء في وقته، ليحل مشاكل عديدة للنساء.
وفي هذا السياق قالت موظفة خلال لقاءها في برنامج ” ساعة شباب ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية، إنها خطوة وقرار حكيم لصالح المرأة، مؤكدة أن المشاكل التي تواجهم مثل التي تواجه الرجال لم تختلف عنها.
في حين قالت أخرى : إن من أكثر المشاكل التي تواجهها النساء أثناء القيادة هي ” المخالفين ” الذين لايلتزمون بالقوانين ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأضافت : النساء أكثر التزامًا بالقوانين المرورية من الرجال، ويطبقون قواعد القيادة دائمًا ولكن الرجال يعتقدون أنهم أصبحوا متميزين في القيادة وأصبح شئ عادي بالنسبة لهم مما يجعل بعضهم يستهترون بالقوانين.
عوافي[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 10 دقائق
بالتوفيق ان شاء الله …