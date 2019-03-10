” الضمان الصحي “: عدم توفر العلاج في شبكة مقدمي الخدمة يتم تحويلهم لآخر

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، أنه في حال عدم توفر العلاج المطلوب في شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين على الوثيقة يتم التحويل من قبل شركة التأمين لمقدم خدمة آخر يتوفر لديه الخدمة العلاجية المطلوبة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” إذا المستشفيات المتعاقدة معها شركة التأمين لا تقوم بعمل عملية السمنة فما العمل؟ ”

ورد مجلس الضمان الصحي، قائلًا: ” أخي.. عند عدم توفر العلاج المطلوب في شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين على وثيقتكم يتم تحويلكم من قبل شركة التأمين لمقدم خدمة اخر يتوفر لديه الخدمة العلاجية المطلوبة. “