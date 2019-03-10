بالصور.. ميلانيا تحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل باستخدام بديلة لها

واشنطن(صدى):

تناقل رواد السوشيال ميديا صوراً لزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب برفقة زوجها مشككين في أنها قرينته، وأنها تستخدم بديلة لها للظهور في المناسبات.

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة بمواقع التواصل، كما رأى المشككون أن السيدة التي ظهرت في الصورة لا تشبه ”ميلانيا“ أبدًا في أي شيء، معتبرين أن ذلك حدث غريب يضاف إلى تاريخ تلك العائلة.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها إدعاءات غريبة عن بديلة ميلانيا ترامب.

وظهرت تلك الاتهامات في العام الماضي، حين أدعى البعض باستخدام سيدة أمريكا الأولى بديلة لها، بعد ظهورها أثناء صعودها الطائرة المتجهة إلى بروكسيل ونزلت من الطائرة امرأة أخرى غيرها، ما يؤكد النظرية التي تقول إن ميلانيا لها شبيهة تظهر بدلاً منها.