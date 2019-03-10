بالفيديو.. مرسيدس جي كلاس تتحدى الجاذبية

برلين(صدى):

نشرت مرسيدس بنز مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع “ يوتيوب ” ، يُظهر سيارتها وهي تتحدى الجاذبية على سد “ بونتا نيجرا ” الخرساني، الذي يصل طوله إلى 700 متر عبر نهر سان خوان بالأرجنتين.

وقال الدكتور “ جونار جوتنكي ” رئيس مجموعة سيارات الطرق الوعرة في مرسيدس-بنز: “على مدى أربعين عاماً تم تطوير فئة G بشكل مستمر، مع الحرص على الحفاظ على طابعها وخصائصها الأساسية التي كانت الأقوى باستمرار وتتحدى الوقت والجاذبية، وقد أظهرنا ذلك من خلال سير الفئة- G على جدار السد فوق الهاوية ”.

وأشارت مرسيدس إلى أنها ستنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو على موقع “ إنستجرام ” ، لذلك تأكد من متابعة مرسيدس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.