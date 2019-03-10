الكشف عن جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أديس أبابا(صدى):

أعلنت الخطوط الإثيبوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز ” بوينغ 737 ” صباح اليوم، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، يعتقد بأنها كانت تقل 149 راكبًا، وثمانية من أفراد الطاقم، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” الخطوط الإثيوبية: تحطم طائرة ” بوينغ 737 ” متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي ” .

وفي ذات السياق، كشفت المعلومات الأولية عن وجود قتلى من جنسيات إفريقية وغربية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة بين ضحايا الطائرة المنكوبة.

وعن التفاصيل، ذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الضحايا من 35 دولة، بينهم 32 كينيًا، و18 إثيوبيًا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديًا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة”، وفقا لما ورد من معلومات حتى الآن.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد صرحت أن جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبًا لقوا حتفهم، في الرحلة التي كانت تقل ركابًا من 33 دولة”.

يٌذكر أن الطائرة تحطمت صباح اليوم، بالقرب من بلدة بيشوفتو على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإثيوبية.

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