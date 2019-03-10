مصرع قائد ابتدائية وزوجته في حادث انقلاب سيارة بشقراء 

نايف السالم(صدى):

وقع حادث أليم على طريق الدوادمي- شقراء مما أسفر عن وفاة قائد ابتدائية الوقف الشيخ فيصل بن مبارك المبارك وزوجته، حيث علقت الدراسة بسبب تأثر منسوبيها بفقده، وعدم استطاعتهم أداء مهامهم.

وتعود الواقعة عندما كان قائد ابتدائية الوقف بشقراء فيصل المبارك في زيارة لأقاربه في الطائف برفقة أولاده، وأثناء عودته من السفر، وبعد خروجه من محافظة الدوادمي باتجاه محافظة شقراء، اعترضت طريقه إحدى المركبات، فحاول تلافيها بالخروج عن الطريق، مما أدى لانقلاب سيارته ووفاته ووفاة زوجته وإصابة أبنائه الأربعة المرافقين له إصابات متفرقة، تم نقل اثنين منهم لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

ونعى مدير ” التعليم ” بشقراء الدكتور خالد الشبانة الفقيد قائلاً:‏ أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة ‏لزميلنا وأخينا قائد مدرسة الوقف الابتدائية الأستاذ فيصل بن مبارك المبارك أبا فارس ‏الخلوق، فقد كان -رحمه الله- من خيرة الزملاء أدباً وخلقاً وآداءً وإخلاصاً وإنجازاً في عمله وحسن تعامل مع أبنائه الطلبة منذ ‏أن كان معلماً‏، حيث اكتساب السمعة الطيبة والذكر الحسن.

ولفت: ” كان الفقيد مربياً فاضلاً له أثر كبير على زملائه من معلمين وإداريين بخلقه وأدبه وتوجيهاته لهم‏، إذ كان لين الجانب ومخلصاً فيما يخص المدرسة من أعمال وظيفية أو علاقات ‏إنسانية ‏”.