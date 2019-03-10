” الصحة ” تكشف حقيقة استخدام الأغطية البلاستيكية في الأطراف الصناعية

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن استخدام أغطية عبوات المياه البلاستيكية في عملية صناعة الأطراف الصناعية؛ مؤكدة أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

ونفت الوزارة الأمر، لافتةً إلى أن صناعة الأطراف تبدأ بتشكيل مواد الجبس لعمل الطرف الصناعي، ثم تشكيله من مواد كيماوية مكونة من ” رزين، وكاربون فايبر، ومواد خاصة بلون المريض “، فضلًا عن أن المواد المستخدمة لتركيب الطرف من الفولاذ، والألمنيوم، والكاربون فايبر؛ لتركيب القدم والركبة، ومفاصل الطرف الصناعي، وهذه المواد خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لاستخدامها.

ومن جانبها، أكدت العديد من الجمعيات الخيرية بالمملكة، أنها لم تقم باستقبال تبرعات الأغطية، رغم أن مجموعة من الطلاب قامت بالفعل بجمع نحو 5 آلاف غطاء رغبة في التبرع بها، لكن الجمعيات رفضت استقبالها، باستثناء جمعية واحدة أوضحت أنها تستقبل الأغطية بغرض بيعها لمصانع البلاستيك ويذهب ريعها للمشاريع الخيرية بالجمعية، لكن لا علاقة لها بقضية الأطراف الصناعية.