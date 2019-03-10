رئيس اللجنة الأولمبية يعتمد التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي 

طلال الغامدي(صدى):

كشفت اللجنة الأولمبية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن التشكيل الجديد لمركز التحكيم الرياضي والذي اعتمده الفيصل اليوم وأصدرت به اللجنة بياناً رسمياً.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لمجلس إدارة التحكيم الرياضي “.

وأشار البيان: ” وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:الدكتور خالد بن حسن بن سالمين بانصر – رئيساً، الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله آل فريان – عضوا، الدكتور عصام بن سعد بن مشني الغامدي – عضواً، الأستاذ عمر بن عبدالله بن عمر باخشوين – عضواً، الأستاذ هادي بن صوعان بن محمد صميلي – عضواً “.

يذكر أن أعضاء اللجنة الأولمبية قد انتخبوا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ليصبح رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أول الشهر الماضي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.