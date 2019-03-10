بالصور.. مواطنات ينافسنً الرجال في التفتيش البيئي وحماية المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عن وجود 160 موظفة يعلمن لديها ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي بمختلف فروع الهيئة في مناطق المملكة .

وأكدت الهيئة أنها حرصت على إستقطاب الكوادر النسائية من حملة درجة الماجيستير والبكالوريوس منذ موافقة المقام السامي على مشروع ” 200 مفتش ومفتشة ” ، أوائل العام الماضي .

وأوضحت الهيئة حرص المفتشات على الإخلاص في عملهن والإنخراط في برنامج الإبتعاث الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، والعمل خلال موسم الحج وغيرا من المهام الموكلة إليهن بما يضمن رفع آدائهن وتطوير الهيئة .