التلفزيون الإثيوبي يؤكد عدم وجود ناجين ممن كانوا على متن الطائرة المنكوبة

أديس أبابا(صدى):

أعلن التلفزيون الإثيوبي، عدم وجود ناجين بين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157 شخصًا التي تحطمت وهي في طريقها لنيروبي.

وقال التلفزيون إن الركاب الذين كانوا على متن الرحلة رقم أي تي 302 بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي ينتمون لـ33 دولة.

وقد تحطمت الطائرة صباح اليوم بالقرب من بلدة بيشوفتو على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإثيوبية.

إقرأ أيضا: