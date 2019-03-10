حفلات موسيقية لمشاهير الفنانين بالأحساء والخبر والقطيف خلال الشهر الجاري

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عدة حفلات موسيقية لمشاهير الفنانين خلال الشهر الجاري بـ ” الأحساء والخبر والقطيف ” ، حيث تُنظم شركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات حفلات غنائية برعاية هيئة الترفيه.

وتنظم ” روتانا ” حفل للفنان محمد عبده بالمدينة الرياضية في الأحساء في 15 مارس الجاري، كما تنظم حفل للمطرب رابح صقر والمطربة نوال الكويتية، بمدينة الأحساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس.

أما الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، يحيي حفلاً غنائياً في الصالة الخضراء بالخبر ليلة الرابع عشر من مارس الجاري، ضمن برنامج ” حفلات السعودية في الشرقية ” .

أما فيما يتعلق بحفلات القطيف، يحيي الفنان نبيل شعيل والفنان حاتم العراقي حفلاً ليلة الحادي والعشرين من مارس، بينما تحيي الفنانة أصالة نصري والفنان الكويتي مطرف المطرف، حفلاً غنائياً ليلة الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يحيي الفنان ماجد المهندس والفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا في الصالة الخضراء بالخبر، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.