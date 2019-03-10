اغسلى ” المقشة ” و ” الجروف ” يوميا للحفاظ على نظافتهم من الأتربة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعد المقشة والجروف من أدوات التنظيف المهمة التي لا غنى عنها في أي منزل، لأنهما يساعدان ربات البيوت في إزالة الأتربة بالأرض، لذا تهتم بعضهن بالحفاظ عليها.

وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلى، طريقة بسيطة للحفاظ على نظافة المقشة والجروف.

المكونات:

ماء

صابون سائل الخاص بالصحون

القليل من معطر الجو

القليل من الخل الأبيض

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا، ثم ننقع بهما المقشة والجروف لمدة نصف ساعة، ثم نغسلهم بعد ذلك بالماء الجارى >

ويجب تكرار هذه الطريقة يوميا للتخلص من أي أتربة أو رائحة عالقة بهما، بالإضافة إلى تعقيمهم لمنع تراكم أي بكتيريا أو جراثيم بهما مايؤثر على نظافة المنزل فيما بعد.