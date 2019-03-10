  • الأحد 10

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. هذا اللى يبي الفكه من زوجته !

هذا اللى يبي الفكه من زوجته !




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47459 ] نشر منذ 32 دقيقة

رجل يوصي زوجته قال أنا رايح أشتغل في السعودية؟؟

واذا قدرالله ومت أمانه عليك ماتتزوجين غير سعد بن عمي

قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك سعد !!

قال :- لا والله
بس مره غشني في تكتوك ونفسي أردها له

هههههههههههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂ّ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *