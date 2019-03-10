هذا اللى يبي الفكه من زوجته !

الأحد 10
مارس
رجل يوصي زوجته قال أنا رايح أشتغل في السعودية؟؟
واذا قدرالله ومت أمانه عليك ماتتزوجين غير سعد بن عمي
قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك سعد !!
قال :- لا والله
بس مره غشني في تكتوك ونفسي أردها له
هههههههههههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂ّ
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47459 ] نشر منذ 32 دقيقة
رجل يوصي زوجته قال أنا رايح أشتغل في السعودية؟؟
واذا قدرالله ومت أمانه عليك ماتتزوجين غير سعد بن عمي
قالت له كل هذا حب منك لأبن عمك سعد !!
قال :- لا والله
بس مره غشني في تكتوك ونفسي أردها له
هههههههههههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂ّ