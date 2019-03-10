31 شخص من ملاك المساهمات العقارية يماطلون في سداد ملياري ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة ” تصفية ” ، عن وجود 31 شخصًا من ملاك المساهمات يماطلون في سداد ملياري ريال، والتي صدرت بحقهم قرارات بالحبس من محكمة التنفيذ، حيث يتم ملاحقتهم حاليًا.

وعن التحديات التي تواجه اللجنة، تشمل تفسيرات القرارات، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء 17 قرارًا من اللجنة المتعلقة بالاختصاص في المساهمات، رغم وجود قرارات لدى “ تصفية ” تمت إجازتها من المحكمة الإدارية سابقًا.

وتتضمن هذه التحديات أيضًا طول مدة معالجة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية، حيث تمثلت في إجراءات اعتماد المخططات، وإصدار القرارات المساحية، وتأخر وتعقيد في دراسة الصكوك وتحديثها.

من الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية قامت خلال العام الماضي بإصدار 61 سندًا تنفيذيًا لدى محاكم التنفيذ بقيمة مالية تبلغ نحو 2.6 مليار ريال، لـ 56 مساهمة عقارية متعثرة؛ بهدف استرجاع حقوق المساهمين.