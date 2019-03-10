سائق يغتصب مراهقة تحت تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

خرجت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من منزلها في ضاحية حلوان بمصر، متجهة إلى مترو الأنفاق للذهاب إلى وجهة ما، ولكن لم يكن معها نقود لتصل إلى المحطة.

وطلبت الفتاة من سائق ” توكتوك ” توقف لها، أن يقوم بتوصيلها وأخبرته بأنها لا تملك مالًا فقبل الأمر وظنت أنه رأف بحالها؛ لتتجلى المفاجأة في سيره بطريق غير الطريق.

وسألته المراهقة الصغيرة عن وجهته؛ فتعلل بازدحام الطريق وأنه أخذ اتجاه آخر أكثر سلاسة للوصول؛ ليأخذها إلى منطقة خالية ويشهر السلاح في وجهها ويغتصبها؛ فتتوجه عقب ذلك إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه؛ حيث تم القبض عليه وثبات ارتكابه للجريمة.