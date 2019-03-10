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فيديو لطفل عمره 3 سنوات.. ” يحمل سلاح أبيض ويدخن السجائر “

فيديو لطفل عمره 3 سنوات.. ” يحمل سلاح أبيض ويدخن السجائر “
القاهرة(صدى):

تسبب طفل مصري صغير في ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو له وهو يدخن “سيجارة” ويتعامل مع الآخرين بتهكم وشجاعة غريبة حاملاً “سلاح أبيض ” رغم أن عمره لم يتجاوز بعد 3 سنوات .

وأظهر الفيديو المتداول للطفل مشهد تزاحم السائقين للتصوير بجانبه ، بينما كان الطفل جالساً على المقعد الأمامي لمركبة والده ” ميكروباص” ، ليرد علي الجميع بطريقة لا تتناسب مع سنه الصغير .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8492 ] نشر منذ 19 دقيقة

اغلب الظن ان هذا الطفل يجلس مع المحششين واثر فيه دخانهم-والتربيه له دور مهم جدا-

[ عدد التعليقات: 4326 ] نشر منذ 5 دقائق

إستغلال برأة الأطفال،فيما يعود عليهم بقتل الطفولة،وجلب الفشل والعار،وإدخالهم مجال الجريمة والبلطجة..

[ عدد التعليقات: 4326 ] نشر منذ 5 دقائق

إستغلال برأة الأطفال،فيما يعود عليهم بقتل الطفولة،وجلب الفشل والعار،وإدخالهم مجال الجريمة والبلطجة..

[ عدد التعليقات: 68333 ] نشر منذ 2 دقيقتين

تربية قشرا ,,

,, اعوذ باالله منها ,,

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