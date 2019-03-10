فيديو لطفل عمره 3 سنوات.. ” يحمل سلاح أبيض ويدخن السجائر “

القاهرة(صدى):

تسبب طفل مصري صغير في ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو له وهو يدخن “سيجارة” ويتعامل مع الآخرين بتهكم وشجاعة غريبة حاملاً “سلاح أبيض ” رغم أن عمره لم يتجاوز بعد 3 سنوات .

وأظهر الفيديو المتداول للطفل مشهد تزاحم السائقين للتصوير بجانبه ، بينما كان الطفل جالساً على المقعد الأمامي لمركبة والده ” ميكروباص” ، ليرد علي الجميع بطريقة لا تتناسب مع سنه الصغير .