اسعار وتجهيزات كاديلاك اكس تي 6 2020

واشنطن(صدى):

أعلنت كاديلاك عن أسعار XT6 موديل 2020 في الولايات المتحدة، والتي تبدأ من 53,690 دولار، ما يعادل 201,000 ريال.

وتأتي XT6 القياسية بإضاءة LED وجنوط 20 إنش ومقود يمكن تغيير درجة حرارته وزخرفات خشبية وسقف شمسي وشاحن لاسلكي للهواتف وداخلية بسبعة مقاعد، ضمن مزايا أخرى عديدة.

كما سيجد العملاء حزمة واسعة من أنظمة مساعدة السائق، مثل كبح الطوارئ التلقائي والتحذير المبكر من الارتطام والتحذير من السيارات العابرة من الخلف وكاميرا رؤية خلفية والمساعدة على البقاء في حارة الطريق والمزيد.

وستقدم كاديلاك حزم اختبارية لإضافة شاشة عرض رأسية ملونة وشاشة اخرى 8 إنش للوحة العدادات ونظام رؤية محيطية حول السيارة والتحذير من المشاة العابرين من الخلف.

لهؤلاء الراغبين في نسخة أكثر جراءة، فأمامهم XT6 سبورت، والتي تبدأ من 58,090 دولار (217,000 ريال)، مع زخرفات كربونية ونظام دفع رباعي قياسي ولمسات تصميم فريدة من نوعها وشاسيه رياضي مفعل.

وتستمد كاديلاك XT6 الجديدة قوتها من محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وعزم دوران 373 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي 9 سرعات.