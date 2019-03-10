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مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق من ذوي الخبرة، للعمل بمسمى ” مساعد أول العلاقات الحكومية Government Relations Assistant I ” ، مشترطًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المستشفى، أن من بين الشروط: شهادة الثانوية العامة مع 10 سنوات من الخبرة، أو درجة دبلوم لمدة سنتين في الموارد البشرية، إدارة المستشفيات أو تخصص آخر ذات الصلة مع خبرة 6 سنوات.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 2019/03/15م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا


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