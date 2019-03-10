بالفيديو.. خبير تغذية يحذر من مادة في الطعام تسبب السرطان 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبير تغذية إن الأكريلاميد مركب كيميائي يتشكل نتيجة تسخين الأطعمة لدرجات حرارة عالية وخاصة في درجات تسخين الزيوت لدرجات عالية وتكون في بعض المواد الغذائية التي تحوي على الكربوهيدرات أو المواد النشوية، مثل البطاطس المحمرة والمقليات والشيبس والخبز المحمص وحبوب القهوة المحمصة وخصوصاً الداكنة.

واعتبر خبير التغذية أن هذه المادة تؤثر على الذاكرة وتسبب بعض الأمراض مثل السرطان، لذا يمكن تجنب ضرر هذه الأطعمة باستعمال طريقة الطبخ مثل الطبخ المسلوق أو على البخار.

وأشار خبير التغذية إلى أن الأكريلاميد هو مركب كيميائي سام يمثَل بالصيغة التالية: C3H5NO، موضحا أنه بلور صلب أبيض لا رائحة له.

وأوضح خبير تغذية أنه يذوب في الماء والإيثانول، والأثير الكلوروفورم لا يتطابق مع الأحماض أو القلويات، أو معامل الأكسدة أو الحديد أو أملاح الحديد.