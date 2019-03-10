بالفيديو والصور.. أفخم وأحدث السيارات المطروحة في معرض جنيف الدولي 2019

جنيف(صدى):

يُقام في مدينة جنيف السويسرية هذه الأيام الدورة الـ89 من “معرض جنيف الدولي للسيارات”، الذي تشترك فيه كبريات شركات السيارات حول العالم، للكشف عن أحدث وأفخم إصداراتها.

كشفت شركة “بوغاتي” الإيطالية عن السيارة السوداء “لافواتور نوار”، وهي أغلى سيارة في التاريخ، ويبلغ سعرها 16.7 مليون يورو (19 مليون دولار).

تحتفل الشركة بمئويتها الأولى خلال معرض جنيف لهذا العام، وتقدم بهذه المناسبة مجموعة من المركبات الجديدة، شاملة طرازاً جديداً بإصدار محدود، وهو مستوحى من إحدى أكثر سيارات السباق التاريخية تميزاً.

وستظهر للمرّة الأولى على الساحة الدولية خلال المعرض “Bentayga Speed” الجديدة. وتتميّز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) الأسرع في العالم ضمن فئة الإنتاج العام بتصميمها الهادف أكثر والذي يتماشى مع قدرات الأداء العالي التي تتمتّع بها.

أوتوموبيلي بينينفارينا”.. والتي كشفت عن سيارتها الجديدة الخارقة صديقة البيئة “باتيستا” الكهربائية، وتتميز بسرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومتراً في الساعة لتصنف واحدة من أسرع السيارات في العالم، وبمقدورها التسارع من وضع السكون إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة بغضون أقل من 12 ثانية.

بي إم دبليو.. يركز جناح الشركة الألمانية العملاقة في معرض جنيف الدولي للسيارات هذا العام على عرض الطرازات المتطورة من فئة السيارات الفاخرة، إضافةً إلى التوسع المستمر في مجموعة السيارات المزودة بأنظمة قيادة كهربائية… ودشنت الشركة خلال المعرض “بي إم دبليو” الفئة السابعة 2020.

تعد “911 كابريوليه” من أهم الفئات المتوفرة من سيارة بورشه.. وفي معرض جنيف أطلقت الشركة الجيل الجديد بالكامل من “911 كابروليه” المكشوفة والرائعة، وهي طبعا توفر كل صفات وسمات 911 المعروفة والثابتة جيلا بعد جيل.. يتميز الطراز S بمحرك توربيني مزدوج بقوة 450 حصانًا يوفر سرعات تزيد على 300 كم/ ساعة، وتسارعاً من السكون إلى 100 كم/ ساعة في أقل من أربع ثوانٍ.