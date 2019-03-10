بـ ” الوثائق ” .. إزاحة الستار عن رشاوي قطر للفيفا لاستضافة كأس العالم 2022

طلال الضوي(صدى):

كشفت صحيفة ” صنداي تايمز ” الإنجليزية من خلال بعض الوثائق السرية التي أزاحت الستار عنها، أن ” الفيفا ” عُرض عليها مباشرة حوالي 1 مليار دولار من قطر؛ لاستضافة كأس العالم 2022.

حيث أوردت تقارير ” صنداي تايمز ” أن قطر لم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها، و ” الفيفا ” يفرض عليها مثل ” اليابان وكوريا الجنوبية ” تقاسم البطولة.

وأبرزت هذه الوثائق أيضًا عقودًا تتضمن عرضًا بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها لحساب مخصص لـ ” الفيفا ” فقط إذا نجحت قطر في اقتراع استضافة ” كأس العالم 2022 ” .

كما تتطرقت هذه العقود لحقوق البث التلفزيوني، حيث قامت قطر بعرض 480 مليون دولار أخرى؛ قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه، فيما يخص الفساد في عملية التصويت وإخفائه للنتائج.

كما قامت قناة الجزيرة بتقديم عقد بقيمة 400 مليون دولار؛ للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد قياسيًا بسبب تجاهل اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.

وعلى الفور تفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الوثائق، وقاموا بتدشين وسم ” كم دفعت قطر للفيفا ” ، ليتداولوا عليه كل ما تعلق بهذه الوثائق، وما قامت قطر بدفعه بطرق غير مشروعة لأجل استضافة كأس العالم 2022.