مطالب رسمية بتأجيل مشروع ” صياد ” والتريث في تنفيذه

نايف السالم(صدى):

وجه الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور على الشيخي مذكرة لمدير عام حرس الحدود تطالب بتأجيل تطبيق مشروع ” صياد ” الذي يشترط وجود مواطن على متن كل مركب ، والتريث في تنفيذه .

جاء ذلك بهدف إعادة دراسة المشروع مع وزارة العمل وشيوخ طائفة الصيادين ، بعد توصيات عدة جهات حكومية بضرورة توحيد الإجراءات وتحديث أنظمة الصيادين ورفع الدور الرقابي لحرس الحدود وغيرها .

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي ، دخول المشروع حيز التنفيذ ، على أن تمتنع ” حرس الحدود ” عن منح التراخيص حال عدم وجود مواطن على متن المركب .