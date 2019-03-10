” المسند ” : الأرض تبلغ ذروة خضرتها في مثل هذه الأيام

سالم المطيري(صدى):

أوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات للحالات المناخية، اليوم الأحد، أن الأرض تبلغ ذروة خضرتها في مثل هذه الأيام.

وقال أستاذ المناخ والطقس: ” لا زالت درجة الحرارة تسجل أقل من المعدل السنوي لمثل هذه الأيام، ومنها اليوم الأحد ” ، مضيفًا: ” عادة في مثل هذه الأيام تبلغ الأرض أوجها خضرة، إذا كانت موسومة وممطورة بإذن الله ” .

وفي السياق نفسه، أشار ” المسند ” إلى: ” عادة يعتبر فصل الربيع الأوفر مطراً في نجد يليه فصل الشتاء ثم الخريف ” .