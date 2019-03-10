” المسند ” : الأرض تبلغ ذروة خضرتها في مثل هذه الأيام
أوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات للحالات المناخية، اليوم الأحد، أن الأرض تبلغ ذروة خضرتها في مثل هذه الأيام.
وقال أستاذ المناخ والطقس: ” لا زالت درجة الحرارة تسجل أقل من المعدل السنوي لمثل هذه الأيام، ومنها اليوم الأحد ” ، مضيفًا: ” عادة في مثل هذه الأيام تبلغ الأرض أوجها خضرة، إذا كانت موسومة وممطورة بإذن الله ” .
وفي السياق نفسه، أشار ” المسند ” إلى: ” عادة يعتبر فصل الربيع الأوفر مطراً في نجد يليه فصل الشتاء ثم الخريف ” .
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