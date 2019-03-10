تعليق غريب لقاضي في حكمه على متهمة بالاتجار الجنسي

واشنطن(صدى):

أخبر القاضي الأمريكي في ولاية تكساس، جاك روبيسون، هيئة المحلفين في قضية متهمة بالاتجار الجنسي، بقرار عجيب؛ أثار موجة كبيرة من الجدل.

وقال القاضي لهيئة المحلفين إن: ” الرب أبلغني أنها بريئة ” ، وذلك بعدما سار نحو غرفة المندوبين في المداولات وأخبر المحلفين أنه كان يصلي من أجل القضية، وقال ” إن الرب أبلغه أن المتهمة بريئة ” .

ودعا القاضي المحلفين إلى النطق بعكس حكمهم بالذنب، لكنهم رفضوا، ولكن قال ” روبسون ” للجنة القضائية: إنه ” كان تحت ضغط شديد ” ، فيما ذكر الأطباء أنه عانى من حالة عقلية، لكن ذلك كان مؤقتًا؛ فيما أصدرت اللجنة القضائية تحذيرًا علنيًا للقاضي، جاك روبنسون، على خلفية القضية.