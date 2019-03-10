تعليق غريب لقاضي في حكمه على متهمة بالاتجار الجنسي
أخبر القاضي الأمريكي في ولاية تكساس، جاك روبيسون، هيئة المحلفين في قضية متهمة بالاتجار الجنسي، بقرار عجيب؛ أثار موجة كبيرة من الجدل.
وقال القاضي لهيئة المحلفين إن: ” الرب أبلغني أنها بريئة ” ، وذلك بعدما سار نحو غرفة المندوبين في المداولات وأخبر المحلفين أنه كان يصلي من أجل القضية، وقال ” إن الرب أبلغه أن المتهمة بريئة ” .
ودعا القاضي المحلفين إلى النطق بعكس حكمهم بالذنب، لكنهم رفضوا، ولكن قال ” روبسون ” للجنة القضائية: إنه ” كان تحت ضغط شديد ” ، فيما ذكر الأطباء أنه عانى من حالة عقلية، لكن ذلك كان مؤقتًا؛ فيما أصدرت اللجنة القضائية تحذيرًا علنيًا للقاضي، جاك روبنسون، على خلفية القضية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68321 ] نشر منذ 51 دقيقة
استغفر الله ,,
,, اجل اخبرك الرب انها بريئه …………!!!
,, آآخ منكم يادجالين ، اخزاكم الله ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68321 ] نشر منذ 51 دقيقة
استغفر الله ,,
,, اجل اخبرك الرب انها بريئه …………!!!
,, آآخ منكم يادجالين ، اخزاكم الله ,, آمين ,,
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحبوب والسُكر خلوك تنطق بتبرئتها
خل عنك الكذب
زائر[ عدد التعليقات: 2231 ] نشر منذ 36 دقيقة
المسيحيون يقولوا زي كذا زي ماحنا نقول هداني الله او هداك الله لكن ماطاعوه المحلفين