سيدة تفقد ذاكرة 40 عاما من حياتها بعد إصابتها بمرض نادر 

واشنطن(صدى):

أصيبت سيدة أمريكية بولاية لويزيانا، بمرض نادر يُعرف بـ ” فقدان الذاكرة العابر ” ، وجاء ذلك بعد تعرضها لصداع شديد ورؤية ضبابية، ما نتج عنه دخولها في حالة إغماء، أدت لفقدانها ذاكرتها خلال آخر 40 عامًا من عمرها.

ونقلت السيدة إلى المستشفى بعد دخولها في حالة إغماء، وقام الأطباء بعدة فحوصات في المخ، للاطمئنان على صحتها، ولم يتمكن الأطباء من التوصل لتفسير لفقدان ذاكرتها، كما لم تظهر أي علامات توضح حدوث سكتة دماغية أو تلف في الدماغ.

وعندما حاولت الممرضة اختبار ذاكرتها، وجدتها في حالة نسيان تام وتوقفت بالزمن خلال عام 1980، كما عجزت عن التعرف على أسرتها وزوجها وأطفالها.

وتحاول عائلة السيدة مساعدتها على التذكر والتعرف عليهم بشتى الطرق، وتحاول اكتشاف جميع الأشياء، وكأنها تشاهدها لأول مرة بما في ذلك الأشياء العادية، كالهواتف الذكية وأجهزة التليفزيون والكمبيوتر والتأقلم مع الأشياء الكثيرة التي لا تتذكرها.