” كراني ” : وداعا للكتلة القطبية

الرياض(صدى):

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أن الكتلة القطبية في طريقها إلى مغادرة المملكة بشكل كامل؛ حيث ستبدأ من الغربية.

وقال ” كراني ” : ” وداعاَ للكتلة القطبية.. بعون الله ودّع القطاع الغربي صباح اليوم الكتلة الباردة، يلي ذلك الوسطى وجنوبها، الجزء الأوسط والشرقي للشمال ” .

وتابع حسن كراني: ” مع نشاط للرياح لنهاية الغد وتعاود فجر الثلاثاء التعمق على الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الشرقية، بعدها يسود الدفء حتى نهاية الأربعاء.. والعلم لله ” .