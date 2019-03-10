رانيا يوسف تظهر في إطلالة شبيهة بفستانها المثير للجدل

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، في إطلالة جديدة في أحد المطاعم، مرتدية فستان قصير أسود لامع، له حزام من الخصر، على جوارب شفافة، كشفت عن ساقيها.

ونشرت رانيا يوسف الصورة عبر حسابها على ” إنستجرام ” مُعلقة: ” تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك ” ؛ فيما هناك تشابه بعض الشيء مع إطلالتها الجريئة بختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف كشفت مؤخرًا عن حلقة جديدة من برنامجها ” More about Rania ” ، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.