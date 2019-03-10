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قبل حظر حسابك.. واتساب يوجه رسالة هامه لعملائه

قبل حظر حسابك.. واتساب يوجه رسالة هامه لعملائه
وكالات(صدى):

تفاجأ عدد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” بحظر حساباتهم الأمر الذي عرضهم أيضاً إلى فقدان سجل الدردشة بالكامل ، بدون أي مقدمات .

من جانبها أكد التطبيق الأشهر في العالم أن عمليات الحظر تعود إلى إنتشار تطبيق مزيف يحمل نفس العلامة التجارية ، مطالبة من تصله رسالة ” لقد تم حظر حسابك ” بالإنتباه إلى حقيقة التطبيق المستخدم وتحميل نسخة أصلية من ” واتسآب ” .

كما طالب العملاء الذين يعتقدون أن تطبيقهم غير أصلي ، بضرورة الإحتفاظ بنسخة إحتياطية لمحفوظات الدردشة لأنه من الممكن أن ينتهي بهم الأمر بفقدانها عند نقلهم إلى التطبيق الرسمي .


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