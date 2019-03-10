بالفيديو.. اكتشفي فوائد ” البصل المزرع “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أحيانا كثيرة تلاحظ ست البيت عند استخدامها للبصل الذي تركته لفترة في المطبخ وجود فروع ” مزرعة ” ، بدأت في الإنبات، والكثيرات يعتقدن أن البصلة التي بدأت في الإنبات فسدت، فتسرع للتخلص منها، والبعض لا يجد ضررا في استخدامها، على اعتبار أنها كالبصل الأخضر.

وحتى لا تحتاري فيما إذا كان البصل ” المزرع ” مفيدا أو ضارا، وهل تستخدمينه بأمان، أم يجب التخلص منه؟، نستعرض الحقيقة الكاملة وفقا للأبحاث العلمية التي أجريت عن ذلك، من خلال الفيديو التالي.

ويستعرض الفيديو، أهم نتائج الأبحاث التي أجريت على البصل الذي بدأ في الإنبات، نتيجة وجود نسبة رطوبة به، ومع وجوده في وسط حار، وهو المطبخ، يساعد كل ذلك على إنباته.

وتؤكد الأبحاث العلمية، أن هذا البصل في بداياته يصبح غنيا بمضادات الأكسدة، وفوائده عديدة، ولكن عند تركه لفترات طويلة، تزداد طول النبتة التي خرجت منه، وتتراجع فوائد، لأن هذه النبتة تستمد قوتها من البصلة نفسها، ومن الملاحظ أن الثمرة نفسها تفرغ من محتواها، وبذلك تصبح بدون فائدة، ولا يجب استخدامها.