بالفيديو .. ” هنادي الكندري ” تضع زوجها في موقف محرج بعيد زواجهما

خالد الظفيري(صدى):

تسببت الفنانة الكويتية هنادي الكندري في موقف مُحرج لزوجها أثناء إحتفالهما بعيد زواجهما في أحد الأماكن العامة إذ كانت تقوم بتصوير المشهد على ” سناب شات ” .

وقررت ” الكندري ” إهداء زوجها المخرج ” محمد الحداد ” دبل زواج جديدة ، وطلبت منه أن يختبر مقاسها لتشعر بسعادة لم تستطع إخفائها أمام الجميع ليبادر الحاضرون بالتصفيق لهما .

وبدا ” الحداد ” في حالة خجل شديدة ليسألها هل يصفقون لنا؟ فأجابت الفنانة الكويتية ضاحكة بالنفي ، وسط ضحك وتصفيق الجميع .

الجدير بالذكر أن ” الكندري ” شاركت جمهورها تغيير ” اللوك ” الخاص بها من داخل صالون التجميل إستعداداً للإحتفال بعيد زواجها ، كما شاركته أيضاً صور الزفاف .