سعود الصرامي أراد اتهام الهلال بـ ” مهنية “.. و برأه من حيث لايعلم؟

خاص(صدى):

حاول حساب ” سعود الصرامي ” تمرير معلومات غير دقيقة عن نادي الهلال، بشأن تعاقد ” الهلال ” مع عدد من اللاعبين كهواة من خلال بعض قصاصات الأخبار التي أوردها؛ إلا أن هذه القصاصات كشفت صحة الموقف الهلالي من قضية الاحتجاج ضد الوحده.

وبالنظر لهذه ” القصاصات ” نجد أن ما ورد بنصها يتحدث عن أن تسجيل ومشاركة اللاعبين ستكون بالموسم التالي، وللتأكد من صحة ذلك، يمكن الرجوع لنص القصاصات من أجل تفنيد الحقيقة:

– القصاصة الأولى ” أتمت إدارة الهلال التعاقد مع أسامة هوساي ليمثل الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل ” .

– القصاصة الثانية ” صفقة لاعب نادي القادسية السابق ماجد النجراني تُعد ثاني صفقة محلية في الموسم الجديد ” .

– القصاصة الثالثة ” وأنهى نادي الهلال اتفاقه مع اللاعب عبد الملك الخبيري كلاعب هاوي؛ لتمثيل الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل ” .

– القصاصة الرابعة ” ويرغب عبدالله المعيوف ارتداء قميص الهلال كلاعب هاوي في الموسم المقبل ” .

وبناءً على ذلك، فإن ” الصرامي ” قد أثبت صحة الإجراء الهلالي بالتسجيل خلال الفترات المعلن عنها لقيد اللاعبين، فاللاعب محمد القرني اُستبعد من ناديه السابق الشباب، وبقي اللاعب عاطل ولا يمكنه التسجيل مع أي نادي إلا في فترات التسجيل لأنه مستبعد ولا يوجد له نادي، ثم تم التعاقد معه كلاعب ” هاوي ” خارج فترات التسجيل وهذا مخالف.

ويعود نشر هذه القصاصات للحساب المنسوب إلى الإعلامي النصراوي سعود الصرامي؛ وهو ما يتوافق مع ما يطرح عبر البرامج الرياضية وسناب شات.

وكانت إدارة الهلال قد احتجت على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، كونه لاعب ” هاوي ” وتم تسجيله خارج فترة التسجيل؛ حيث تشير اللوائح إلى أنه يجب مُضي ٣٠ يوماً، حتى يستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بشكل رسمي وقانوني.

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