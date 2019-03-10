مركبة قديمة تزف 20 عروسا بالسبعينيات لتنال مركزا بمهرجان السيارات الكلاسيكية

أبها(صدى):

كشف مواطن من عسير قصة سيارته القديمة، التي حصلت على المرتبة الثالثة في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، حيث كانت ملكاً لوالده في فترة السبعينيات، وقدمت كثيرا من الخدمات لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح صاحب السيارة، أنها أول سيارة تدخل قرية العيص بمحافظة سراة عبيدة، وجرى عليها زفّ نحو 20 عروساً إلى بيت الزوجية؛ فيما كانت بمثابة سيارة الإسعاف، إلى جانب كونها سيارة نقل بالأجرة، ومصدر الدخل الوحيد للأسرة.

وأشار إلى أنه بعد سنوات من العمل تهالكت السيارة وتوقفت لفترة طويلة، لينفق على صيانتها أكثر من 30 ألف ريال، واشترى لها قطع غيار من الشام ومصر وإثيوبيا والسودان؛ لافتًا إلى أنه شارك بالسيارة في عدد من المهرجانات السياحية التي أقيمت في منطقة عسير.

وأكد أنه شارك بها في مهرجان الدرعية وحصلت على المرتبة الثالثة كأفضل عرض من اختيار الجمهور، مشيراً إلى أنها لفتت أنظار كثير من رواد تلك المهرجانات؛ بينما شارك في مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الرابع الذي أقيم في فبراير الماضي، نحو 600 سيارة قديمة ونادرة يصل عمر بعضها إلى 130 عاماً، تعود لملاك سعوديين وخليجيين وآخرين من جنسيات مختلفة.