أحمد موسى يتصدر قائمة القيمة السوقية في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

احتل لاعب فريق النصر أحمد موسى المركز الأول بقائمة القيمة السوقية لجميع لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلاه البرازيلي جوليانو دي باولا في المركز الثاني، ومحور الأهلي جوزيف دي سوزا في المركز الثالث.

فيما احتل نجما الأهلي والهلال عبد الفتاح عسيري وياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية.

وفيما يلي قائمة أعلى 20 لاعبا قيمة سوقية في الدوري:

1. أحمد موسى بـ 15 مليون يورو.

2. جوليانو دي باولا بـ 12,50 مليون يورو.

3. جوزيف دي سوزا بـ 12 مليون يورو.

4. غاري رودريغيز بـ 9 ملايين يورو.

5. عمر السومة بـ 7.50 مليون يورو.

6. دجانيني تافاريس بـ 7 ملايين يورو.

7. باولو دياز بـ 7 ملايين يورو.

8. أندري كاريلو بـ 6 ملايين يورو.

9. أليكسندر بريجيفيتش بـ 6 ملايين يورو.

10. سيبستيان جيوفينكو بـ 6 ملايين يورو.

11. كارلوس إدواردو بـ 5,50 مليون يورو.

12. بافيتيمبي غوميز بـ 5 ملايين يورو.

13. نور الدين مرابط بـ 5 ملايين يورو.

14. مايكون بـ 5 ملايين يورو.

15. نيكولاس ستانسيو بـ 4.25 مليون يورو.

16. جوناثان سوريانو بـ 4 ملايين يورو.

17. سيكو سانوغو بـ 4 ملايين يورو.

18. مارسيلو غرو بـ 4 ملايين يورو.

19. كونستانتين بوديسكو “ الشباب ” , ماتيو بيتروس “ النصر ” , رومارينيو “ الاتحاد ” , عبدالرزاق حمدالله “ النصر ” , روميلو أوتيرو “ الوحدة ” بـ 3,50 ملايين يورو.